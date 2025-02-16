İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası Başlıyor

İstanbul Valiliği, kentin hafta başından itibaren sıcaklıkların düşerek soğuk havanın etkisine gireceğini duyurdu. Valilik, bu duruma ilişkin bilgileri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yağışlar Güçlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda, devam eden yağışların bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Salı günü etkili olan yağışların, çarşamba günü karla karışık yağmura dönüşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlaması tahmin ediliyor.

Dikkatli Olun!

Perşembe ve cuma günlerinde de İstanbul’da aralıklı kar yağışları bekleniyor. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.