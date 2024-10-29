İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Spor Muhabirine Darbe İddiası

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray ile Beşiktaş maçının ardından, spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Olay, maç sonrası RAMS Park önünde basın mensuplarının toplandığı alanda meydana geldi.

Olay ve Yaralanma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrasında yaşanan arbedeye müdahale etti. Bu sırada Kaplan, aldığı darbeler nedeniyle yüzünde kanama meydana gelerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin Kimliği ve Yakalanması

Yapılan araştırmalar sonucunda, Kaplan'a saldıran şüphelinin S.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alınarak, süresiz seyirden men tedbiri uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.