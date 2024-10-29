DOLAR
34,29 0,06%
EURO
37,08 0%
ALTIN
3.031,31 -0,28%
BITCOIN
2.441.376,75 -2,34%

İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Spor muhabiri Emre Kaplan'a darbet iddiasıyla S.G. adlı şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:06
İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Spor Muhabirine Darbe İddiası

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray ile Beşiktaş maçının ardından, spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Olay, maç sonrası RAMS Park önünde basın mensuplarının toplandığı alanda meydana geldi.

Olay ve Yaralanma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrasında yaşanan arbedeye müdahale etti. Bu sırada Kaplan, aldığı darbeler nedeniyle yüzünde kanama meydana gelerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin Kimliği ve Yakalanması

Yapılan araştırmalar sonucunda, Kaplan'a saldıran şüphelinin S.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alınarak, süresiz seyirden men tedbiri uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Gözaltında
2
Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Balonlar Gökyüzünde Türk Bayrağı Dalgalandırdı
3
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor
4
Cumhuriyet Bayramı'nda İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anlamlı Mesaj
5
İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Ölümünü Açıkladı
6
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Yeni Eseri 'Rasulullah'ın Gölgesinde' Yayınlandı
7
Rusya, İsrail ve İran'ı Orta Doğu'da Savaş Tanımına Çağırıyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek