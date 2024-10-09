İstanbul'da Starbucks Önünde İsrail Karşıtı Protesto Düzenlendi

İstanbul'da İsrail Saldırılarına Tepki

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubelerinin önünde İsrail'in saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Protestolar Yerel Şubelerde Gerçekleşti

Protestocular, Kahve markası Starbucks'ın Başakşehir ve Kağıthane şubelerinin önünde bir araya geldi. Eylemlerde dikkat çekici pankartlar taşıyan katılımcılar, "Siyonist sermayeleri ülkemizde istemiyoruz" ve "İnsanlık için küresel boykot" mesajlarını içeren dövizler açtılar.

Basın Açıklaması ve İfadeler

Kağıthane'deki protestoda, grup adına açıklama yapan Zeki Mecidiyek, bir yıl önce yaşanan Gazze Şeridi'ndeki katliamların devam ettiğini ve 40 bini aşkın Müslümanın hayatını kaybettiğini belirtti. Mecidiyek, bu tür saldırıların arkasında kapitalist sermaye sahiplerinin olduğunu vurguladı.

İnsanlık için Boykot Çağrısı

Mecidiyek, "Siyonist ve kapitalist sermaye odaklarının milyarlarca dolarını ABD ve İsrail ordularına aktardığını" ifade ederek, şunları söyledi: "Bugün Gazze'de Müslümanları öldüren vahşi savaş makineleri bu dolarlarla fonlanmaktadır. Bizler, bu markaları boykot etme çağrısında bulunuyoruz. Mazlumlara destek olmak için bu markaların ürünlerini almaktan kaçınmalıyız."

3 Gün Sürecek Eylemler

Protesto eylemleri, 3 gün boyunca akşam 20:30 ile 23:30 saatleri arasında devam edecek. Platform üyeleri, bu süreçte duyarlılığı artırmayı ve boykot bilincini yaymayı hedefliyor.