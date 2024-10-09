DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

İstanbul'da Starbucks Önünde İsrail Karşıtı Protesto Düzenlendi

Gazze Dayanışma Platformu, İstanbul'daki Starbucks şubelerinde İsrail'e karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:29
İstanbul'da Starbucks Önünde İsrail Karşıtı Protesto Düzenlendi

İstanbul'da İsrail Saldırılarına Tepki

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubelerinin önünde İsrail'in saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Protestolar Yerel Şubelerde Gerçekleşti

Protestocular, Kahve markası Starbucks'ın Başakşehir ve Kağıthane şubelerinin önünde bir araya geldi. Eylemlerde dikkat çekici pankartlar taşıyan katılımcılar, "Siyonist sermayeleri ülkemizde istemiyoruz" ve "İnsanlık için küresel boykot" mesajlarını içeren dövizler açtılar.

Basın Açıklaması ve İfadeler

Kağıthane'deki protestoda, grup adına açıklama yapan Zeki Mecidiyek, bir yıl önce yaşanan Gazze Şeridi'ndeki katliamların devam ettiğini ve 40 bini aşkın Müslümanın hayatını kaybettiğini belirtti. Mecidiyek, bu tür saldırıların arkasında kapitalist sermaye sahiplerinin olduğunu vurguladı.

İnsanlık için Boykot Çağrısı

Mecidiyek, "Siyonist ve kapitalist sermaye odaklarının milyarlarca dolarını ABD ve İsrail ordularına aktardığını" ifade ederek, şunları söyledi: "Bugün Gazze'de Müslümanları öldüren vahşi savaş makineleri bu dolarlarla fonlanmaktadır. Bizler, bu markaları boykot etme çağrısında bulunuyoruz. Mazlumlara destek olmak için bu markaların ürünlerini almaktan kaçınmalıyız."

3 Gün Sürecek Eylemler

Protesto eylemleri, 3 gün boyunca akşam 20:30 ile 23:30 saatleri arasında devam edecek. Platform üyeleri, bu süreçte duyarlılığı artırmayı ve boykot bilincini yaymayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
2
Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler
3
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı
5
İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları
7
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak