İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı

İstanbul'un Üç İlçesinde Su Kesintisi Duyurusu

İstanbul'un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde belirli mahallelerde yarın 13 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle gerçekleşecektir.

Kesinti Detayları

Kesintinin başlangıcı yarın saat 10.00 olarak belirlenmiştir ve toplamda 13 saat sürecektir. Su kesintisi yapılacak mahalleler aşağıdaki gibidir:

Büyükçekmece İlçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye

Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye Çatalca İlçesi: Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik, Dağyenice

Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik, Dağyenice Silivri İlçesi: Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa, Semizkumlar

Çalışmalar Hakkında Bilgi

Bu kesintinin nedeni, Büyükçekmece Arıtma Tesisi'nin Mimarsinan bölgesindeki 1400 milimetre çapındaki isale hattında esnek boru bağlantı parçalarının montaj işlemleri yapılacak olmasıdır. Bu durum, su akışını geçici olarak etkileyerek yüksek kaliteli su sağlama hedefine katkıda bulunacaktır.