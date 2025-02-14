İstanbul'da Suç Örgütlerine Büyük Darbe: 54 Tutuklama

İstanbul'da Suç Çetelerine Büyük Darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 54 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlar, özellikle son dönemde suçlarda artış gösteren 'yeni nesil' motosikletli çetelerin hedef alındığı bir süreçte gerçekleştirildi.

Yapılan Operasyonların Ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir dizi çalışmanın ardından 17 ayrı olaya karıştığı tespit edilen çeteleri yerle bir etti. Motosikletli gruplar, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in yönetimindeki suç örgütleriyle bağlantılı olarak incelendi.

1-14 Şubat tarihleri arasında 16 ilçede gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hedef alınan suçlu grupların 32 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan 128 zanlının tamamı için adli süreçlerin başlatıldığı açıklandı.

Operasyonların Sonuçları ve Ele Geçirilen Unsurlar

Operasyonlarda aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, bir miktar mermi ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca suç organlarının propagandasını yürüten sosyal medya kullanıcıları da gözaltına alınarak, 86 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 54'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Yıldız, süreçte kimsenin huzuru bozmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, her adımda sosyal medyada da suçla mücadele edeceğiz açıklamasında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Açıklamalar

Operasyonları yerinde inceleyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şunları söyledi: "İstanbul'un huzuruna göz diken suçluların hesabını soracağız. Kentimizin her köşesinde suçla mücadelenizi sürdüreceğiz. Sosyal medya üzerinden suç işleyenlere karşı da tavrımız sert olacak.”

İstanbul'da iki hafta içinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 zanlı tutuklandı. Operasyonlar sonrası adreslerdeki aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, 1207 mermiyle eylemlerde kullanılan çalıntı motosiklet, maskeler ve çelik yelekler ele geçirildi.

İstanbul'da iki hafta içinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 zanlı tutuklandı. Operasyonlar sonrası adreslerdeki aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, 1207 mermiyle eylemlerde kullanılan çalıntı motosiklet, maskeler ve çelik yelekler ele geçirildi.