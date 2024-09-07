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İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Kapsamlı Operasyon: 29 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 29 suçlu yakalandı, çok sayıda silah ve çalıntı araç ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 08:17
İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Kapsamlı Operasyon: 29 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Suç Örgütlerine Darbe

İstanbul'da iki birbirine düşman suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23 Operasyonu" kapsamında 29 şüpheli yakalandı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sırasında ele geçirilen malzemeleri duyurdu. 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet ve 2 çelik yelek gibi çeşitli suç unsurları bulundu.

Çatışmalara Giden Süreç

Bahçelievler ilçesinde 27 Ağustos'ta yaşanan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı tespit edildi. Ayrıca, 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen başka bir saldırıda bir örgüt üyesi hayatını kaybetti ve birçok sivil yaralandı.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum," dedi.

Yerlikaya, operasyon anına dair görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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