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İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonunda 31 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu 41 suç şüphelisinden 31'i tutuklandı, yasa dışı silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:29
İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonunda 31 Tutuklama

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon

İstanbul, suç örgütlerine karşı düzenlenen geniş çaplı operasyonlarla gündemde. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlar, "suç örgütüne üye olmak, iş yerinde silahlı saldırı, ikamete silahlı saldırı, iş yeri kundaklama, araç kundaklama, yağma amaçlı tehdit" ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet gibi pek çok suçlamayı kapsıyor.

Yasa Dışı Silahlar ve Ekipmanlar Ele Geçirildi

Operasyonlar sırasında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir yasa dışı silah atölyesi bulundu. Ele geçirilenler arasında 2 sahte plaka, 4 balistik çelik yelek, 4 kalem tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ve 52 ruhsatsız tabanca yer alıyor. Ayrıca, 291 tabanca şarjörü, 1023 fişek ve çok sayıda silah parçası da bulundu.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 kişiden 31'i tutuklandı, kalanları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, ekipler Pendik'te, Barış Boyun suç örgütünün 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bir yağmalama olayına ait güvenlik kamerası kayıtlarına da ulaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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