İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 39 Gözaltı

İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Suç Örgütünün Yöntemleri

Soruşturmanın başlama nedeni, suç örgütünün belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri kendi lehlerine organize ettiğine dair iddialar oldu. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından bu organizasyon hakkında somut bulgular elde edildi.

Gözaltı Süreci

Şu anda gözaltındaki 39 şüpheli, emniyet güçleri tarafından sorgulanıyor. Ayrıca, hakkında soruşturma başlatılan 8 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'de Arama Yapıldı

Sabah saatlerinde Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın İstanbul’daki evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama gerçekleştirildi. Bu aramanın ardından, belediye binası çevresinde de polis güvenlik önlemlerini artırdı.

Suçlamalar ve Son Gelişmeler

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında “suç örgütüne üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar yöneltildi. Ayrıca, 12 belediye görevlisi hakkında da çeşitli suçlamalardan gözaltı kararı bulunuyor.

Suç örgütüyle bağlantılı olarak toplamda 47 kişi için eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, suç örgütünün yapısı ve faaliyetlerinin detaylarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.