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İstanbul'da Suç Örgütüne Büyük Darbe: 12 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda suç örgütü elebaşı Güngör'ün liderliğindeki 12 zanlı gözaltına alındı, silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:55
İstanbul'da Suç Örgütüne Büyük Darbe: 12 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da, firari lider Serhat Güngör'ün elebaşı olduğu bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güngör'ün liderliğindeki suç örgütünü takibe almıştı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, zanlıların "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" gibi suçlara karıştığı iddia ediliyor.

Ele Geçirilenler

Yapılan adres aramalarında, şüphelilere ait bir evde ruhsatsız bir tabanca, 5 şarjör ve 92 fişek ele geçirildi. Bu durum, işledikleri suçların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle kasten öldürme ve yaralama gibi ciddi suçlarla bilinen bu örgütün çökertilmesi, İstanbul'daki suç oranlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayacak.

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