İstanbul'da Suç Örgütüne Darbe: 8 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'daki Büyük Operasyon

İstanbul'da düzenlenen başarılı bir operasyonda, suç örgütüyle ilişkili 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 4-11 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu ilçelerinde meydana gelen çeşitli suçların faillerini yakalamak için harekete geçmiştir.

Suçların Araştırılması

Özellikle "iş yeri kurşunlanması", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" gibi suçlar üzerinde yoğunlaşan ekipler, zanlıların adreslerini ve kimliklerini tespit etti.

Operasyon ve Ele Geçirilen Eşyalar

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1211 mermi ve bir adet çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.