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İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 24 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da turistlerden para çalan suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:21
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 24 Şüpheli Yakalandı

24 Şüpheli Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul'da, turistlerden aldıkları paraları dolandırarak çalan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli yakalandı. Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde yapılan baskınlar sonucu, suç örgütü üyelerinin turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle aldıkları belirlendi.

Detaylı Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, toplam 30 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Emniyet güçleri, 13 ilçede 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, suç örgütünün elebaşı olduğu belirlenen Saffet Ü. dahil 24 kişiyi yakaladı.

Ele Geçirilen Eşyalara Dikkat

Operasyon sırasında, 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 çakar lamba gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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