İstanbul'da Suç Örgütüne Yeraltı Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda suç örgütüne mensup 11 zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Silahlı Saldırıların İzinde

Ümraniye'de bir iş hanına, Sancaktepe'de ise bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırılar üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, saldırganların kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli Serhat Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Dijital Delillerle Suç Ağı Ortaya Çıktı

Serhat Ö.’nün üzerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle, yabancı uyruklu bir kadın ile iki erkeğin Ümraniye'deki bir masaj salonunda silah zoruyla alıkonuldukları belirlendi. Mağdurların, camla yaralandıkları ve cinsel saldırıya uğradıkları görüntüler tespit edildi.

Operasyonun Devamı

İlgili olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli daha, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyet içerisindeki işlemlerinin ardından, tüm zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 11 şahsı tutukladı, operasyonun ayrıntıları ve soruşturma devam ediyor.