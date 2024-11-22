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İstanbul'da Suç ve Suçluyu Öven Paylaşım: Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da, bölücü terör örgütü elebaşını öven müzik dinleyen 19 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:44
İstanbul'da Suç ve Suçluyu Öven Paylaşım: Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Suç ve Suçluyu Öven Paylaşım: Şüpheli Gözaltında

İstanbul'un Açelievler semtinde, bölücü terör örgütü elebaşını övücü müzik dinleyip anlarını sosyal medyada paylaşan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya platformunda yer alan video içerikleri üzerine gerekli incelemeleri başlattı. Bu incelemeler sonucunda, söz konusu paylaşımında suç ve suçluyu övme unsurunu barındırdığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar neticesinde, gözaltına alınan şüphelinin 19 yaşındaki İ.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelinin geçmişte 5 kez "güveni kötüye kullanma", "taksirle yaralama" ve "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şu anda, şüpheli hakkında "suç ve suçluyu övme" kapsamında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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