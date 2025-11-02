İstanbul'da Sudan İç Savaşı Protestosu — Beyazıt'ta Dayanışma

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda toplanan Sudanlılar, Faşir'deki HDK saldırılarını protesto ederek uluslararası toplumdan müdahale ve HDK'nın 'terör örgütü ilan edilmesi' çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 22:46
Beyazıt Meydanı'nda toplanan Sudanlılar, Faşir'deki saldırıları ve insani krizi protesto etti

İstanbul Fatih'teki Beyazıt Meydanı'nda toplanan Sudanlılar, ellerindeki Sudan bayrakları ve pankartlarla iç savaştan kaynaklanan insani krizin dünya gündemine taşınması için dayanışma gösterisi düzenledi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Sudan topluluğu başkanı Nazar Ali, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen saldırıların yol açtığı insan hakları ihlallerini protesto ettiklerini söyledi.

Ali, HDK ve destekçilerinin 'uluslararası hukuk önünde hesap vermesi' gerektiğini vurguladı ve uluslararası topluma HDK'nın 'terör örgütü ilan edilmesi' çağrısında bulundu.

Ayrıca Ali, Sudan'a yönelik destekleri için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye'deki insan hakları savunucularıyla birlikte hukuki mücadele yürüteceklerini belirtti.

Gösteride, Sudan halkının maruz kaldığı şiddet, zorla yerinden edilme, yağmalama ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekildi ve uluslararası topluma 'Sudan'ı unutma' çağrısı yapıldı.

Barışçıl şekilde düzenlenen eylemin amacı dünyanın dikkatini Sudan'daki insani dramlara çekmek ve Sudan halkına destek mesajı vermek olarak açıklandı. Göstericiler, 'Tek ordu tek halk' sloganı eşliğinde dağıldı.

Eyleme Sudanlı sivil toplum temsilcileriyle birlikte, Sudan'daki şiddete tepki gösteren vatandaşlar da katıldı.

