İstanbul'da 'Sumud İçin Pedallıyoruz' — Küresel Sumud Filosu'na Bisiklet Desteği

Genç İHH ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun organize ettiği 'Sumud İçin Pedallıyoruz' etkinliği, Sultanahmet'ten Eminönü'ne kadar pedallayan bisikletseverlerle Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:05
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın gençlik kolu Genç İHH ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 'Sumud İçin Pedallıyoruz' etkinliği, İstanbul'da çok sayıda bisikletseverin katılımıyla Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaparak filoya destek çağrısında bulundu.

Güzergah ve sloganlar

Etkinlik, Sultanahmet'ten hareket ederek Ortaköy üzerinden Eminönü Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılar, 'Filistin'e özgürlük' ve 'Sumud Filosu yalnız değildir' sloganları atarken, desteklerini pedal çevirerek gösterdiler.

Mahmut Kurt: Dünyanın gözleri önünde bir trajedi yaşanıyor

İstanbul Genç İHH Üniversite Birimi Teşkilat Başkanı Mahmut Kurt, basın açıklamasında Gazze'de devam eden saldırılara dikkat çekerek, dünyanın tarih boyunca görmediği boyutta zulme şahitlik edildiğini söyledi. Kurt açıklamasında, 'Son bilgilere göre, Filistin'de büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 70 bine yakın kişi şehit oldu. 165 bin kişi yaralandı ve binlerce insan ise hala enkaz altında. İşgalci apartheid rejiminin kara saldırılarına başlamasıyla şu anda 1 milyon Gazzeli zorunlu olarak göç ediyor.' ifadelerini kullandı.

Kurt etkinliğin amacını şöyle özetledi: 'Bugün İstanbul'un dört bir yanından gelen bisikletseverlerle "Sumud için pedallıyoruz." diyerek yola çıktık. Amacımız yalnızca pedal çevirmek değil, onurlu bir direnişe desteğimizi hep birlikte haykırmaktır. Sumud Filosu, sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda bir adalet arayışıdır.' Kurt, herkesin bu yolda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Federasyon ve katılımcı görüşleri

Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu da etkinlikte filoya destek verdiklerini belirterek, 'İsrail'in bu soykırımının, dünya genelinde, küresel bütün ülkelerce artık önüne geçilmesini istiyoruz. Somut adımlar atılmasını talep ediyoruz.' dedi.

Katılımcılardan Aslan Tektaş ise 'Filistin'de uzun süredir işlenen insanlık suçuna "dur" demek ve bunda farkındalık oluşturmak için pedal çevireceğiz. Dikkatleri buradan çekmeye çalışacağız. Bu zulmün bitmesini isteyeceğiz.' şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Nevzat Bulut da, Filistinlilere ve Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için organize olduklarını belirterek, 'Ey kafirler topluluğu, yenileceksiniz. Zafer inananlarındır.' mesajını paylaştı. Bulut, gönüllerinin Filistinli kardeşleriyle olduğunu ifade etti.

Etkinlik, destek yürüyüşü ve sloganlarla son bulurken, organizatörler somut uluslararası adımlar atılması çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

