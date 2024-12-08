İstanbul'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

İstanbul'da Suriyelilerin Coşku Dolu Kutlaması

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ardından, İstanbul'un Ümraniye, Esenyurt ve Üsküdar ilçelerinde Suriyelilerin bir araya gelerek kutlama yapması büyük ilgi gördü. Kutlamalar sırasında, Türk bayrakları ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayraklar dalgalandı.

Sevinç Gözyaşları ve Teşekkürler

Suriyeli Hamza Sara, 15 yıldır yurtdışında yaşadığını belirterek, "Kurtulduk, çok mutluyuz. 10 senedir buradayım. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum, bizi misafir aldıkları için," ifadelerini kullandı. 4 yaşındayken Türkiye’ye gelen 18 yaşındaki Muhammed Yusuf, Türk halkının baş tacı olduğunu dile getirerek, Suriye’de misafir edeceklerini belirtti.

Diğer katılımcılar da, Türkiye'nin kendilerine olan yardımının asla unutulmayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunduklarını ifade etti. Esenyurt Meydanı’nda polis ekipleri kalabalığın meydana girmesine izin vermedi ancak bu, kutlamaların coşkusunu etkilemedi.

Ümraniye'de Şarkılarla Kutlama

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan Suriyeliler, şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamada çocukların yanaklarının Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu renklerine boyandığı gözlemlendi. 12 yıldır Türkiye’de yaşayan bir genç, Türkiye'nin kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Üsküdar'da Bir Araya Gelenler

Üsküdar'daki kutlamalar, Muştu Gençlik Hareketi'nin çağrısıyla gerçekleşti. Toplanan grup burada, sloganlar atarak ve bayraklar açarak sevinçlerini paylaştı. Muştu Gençlik Hareketi adına konuşma yapan gazeteci-yazar Adem Özköse, Suriye’deki halkın zaferinin önemine vurgu yaptı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın da, katılımcıların insanlık onuru için bir araya geldiğini belirtti. Kutlama sırasında bazı katılımcılar tatlı ikramlarında bulundu.

Gençlerin Umut Dolu Mesajları

İçinde bulunduğu durumu değerlendiren 14 yaşındaki Sidel Salih Hac Akil, "Türkiye sağ olsun, bize yardımcı oldu," diyerek duygularını paylaştı. İsa Yusuf Alptekin Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz, Baas rejiminin düşmesinin sadece Suriye için değil, diğer işgal altındaki ülkeler için de umut kaynağı olacağını dile getirdi.

Bugün İstanbul’da gerçekleşen bu kutlamalar, Suriye’deki gelişmelerin Suriyeliler üzerinde yarattığı olumlu etkiyi gösteriyor. Suriyeliler, Türkiye'nin kendilerine sağladığı destekten duydukları minnetle umut dolu bir geleceğe doğru adımlar atmayı sürdürüyor.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ümraniye, Esenyurt ve Üsküdar'da bir araya gelen Suriyeliler kutlama yaptı. Türkiye, Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açan gruptakiler "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankart açtı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ümraniye, Esenyurt ve Üsküdar'da bir araya gelen Suriyeliler kutlama yaptı. Türkiye, Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açan gruptakiler "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankart açtı.