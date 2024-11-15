İstanbul'da Sürücüsüz Metro Paniği: 5 Durağı Geçti

İstanbul'da Sürücüsüz Metro Paniği Yaşandı

İstanbul'un Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda, sürücüsüz metro sisteminin bir arıza nedeniyle 5 durağı pas geçmesi, yolcular arasında büyük bir panik yarattı.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, metro, Üsküdar'dan Samandıra'ya doğru ilerlerken, Bulgurlu durağında yolcularını indirdikten sonra durmak yerine Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarını pas geçerek seyrine devam etti. Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, durumu bir türlü anlayamadı.

Yolcular, acil durdurma butonuna basmalarına rağmen metro durmadı. Ancak, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi. Hayatlarının tehlikede olduğunu hisseden yolcular, metroyu kendi imkanlarıyla terk ettikten sonra raylar üzerinde yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı.

Yolcuların Tepkisi ve Kayıtlar

Yaşanan bu durum karşısında yolcular, korku dolu anlarını cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Olayı kaydeden bir yolcunun, diğer yolcuları “Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor.” şeklinde uyardığı görüntülendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.