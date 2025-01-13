İstanbul'da Taciz İddiası: Taksi Şoförü Gözaltına Alındı

İstanbul'da, müşterilerini taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü B.N. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:17
İstanbul'da Taciz İddiası: Taksi Şoförü Gözaltına Alındı

İstanbul'da Taciz İddiası

İstanbul'da, müşterilerini taciz ettiği öne sürülen bir taksi şoförü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiğine dair gelen ihbarlar üzerine hemen araştırma başlattı.

İhbar ve Araştırma Süreci

Yapılan detaylı incelemede, taksi plakasından yola çıkılarak şüphelinin B.N. (28) olduğu ve 4 ay önce çalıştığı taksi sürücülüğünden ayrıldığı belirlendi. Ekipler, B.N.'nin adresine ulaşarak operasyon düzenledi ve şüpheliyi yakalamayı başardı.

Taciz Videoları ve Geçmiş İlişkiler

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, B.N. daha önce bir kadınla tanışmış ve boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kendisine ait video kayıtlarını oluşturup bu görüntüleri sosyal medyada taksici gruplarında paylaşmış.

B.N., “Cinsel taciz” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şu anda emniyetteki işlemlerine devam edilmektedir.

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