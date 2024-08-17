İstanbul'da Taciz Skandalı: Kurye Gözaltına Alındı

İstanbul'da Taciz İddiası

İstanbul'da, yemek siparişi getiren bir kuryenin, müşteriyi taciz ettiği iddiaları üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltı Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "Verdiğim sipariş üzerine 3 gündür taciz ve takip ediliyorum." başlıklı bir paylaşımın ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, İ.Ç. (35) isimli kuryenin, D.K. (26) adlı sipariş sahibini telefonla arayarak rahatsız ettiği belirlendi.

Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç.'nin daha önce 11 kez suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ayrıntıları ve yakalanan şüphelinin durumu hakkında incelemeler sürmektedir.