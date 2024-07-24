İstanbul'da Taksi Şoförüne Rekor Ceza Uygulandı

İstanbul'da Taksi Şoförüne Cezai İşlem

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, turistlere taksimetre açmadan para talep eden bir taksi şoförüne 9,574 lira ceza uygulandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, 18 Temmuz tarihinde Galata Köprüsü üzerinde meydana gelen bir olaya müdahale etti. Görüntülerde, bir taksi şoförünün turistlere taksimetre açmadan 600 lira fiyat söylediği tespit edildi.

H.Y. Adlı Sürücüye Cezalar

Taksinin plakası 34 TAZ 50 olarak kaydedilen sürücü H.Y. için, "taksimetre kullanmamak" maddesinden 3,135 lira, "belediye çalışma izin süresi dolmuşken yolcu taşımak" maddesinden ise 6,439 lira olmak üzere toplam 9,574 lira idari ceza uygulandı.

Araç Trafikten Men Edildi

Ayrıca, H.Y.'ye ait taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Beyoğlu'nda turistlere taksimetre açmayarak pazarlık usulü fiyat söyleyen taksi şoförüne 9 bin 574 lira para cezası ceza uygulandı. Öte yandan 34 TAZ 50 plakalı aracın taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak araç trafikten men edildi.

Beyoğlu'nda turistlere taksimetre açmayarak pazarlık usulü fiyat söyleyen taksi şoförüne 9 bin 574 lira para cezası ceza uygulandı. Öte yandan 34 TAZ 50 plakalı aracın taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak araç trafikten men edildi.