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İstanbul'da Taksi Sürücüsüne Yolcuyu İndirdiği İçin Ceza

İstanbul'da yolcusunu gitmek istediği yere götürmeyen taksi sürücüsüne ceza kesildi. Emniyet, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle harekete geçti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:44
İstanbul'da Taksi Sürücüsüne Yolcuyu İndirdiği İçin Ceza

Yolcuyu İndiren Taksi Sürücüsüne Cezai İşlem

İstanbul'da, istediği yere götürmeyen taksi sürücüsü hakkında yolcunun sosyal medya üzerinden yaptığı itiraz sonucunda para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcusunu araçtan indiren sürücüye yönelik başlattıkları çalışmada, olayın detaylarını belirledi.

Sosyal Medyada Yayınlanan Görüntüler Üzerine Harekete Geçildi

Taksi sürücüsü M.Z.O'nun kimliği, aracın plaka bilgilerinden tespit edildi. Emniyet ekipleri, bu olayla ilgili olarak sürücüye çeşitli ceza maddeleri uyguladı. Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu'nun “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak”, “kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak” ve “emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden toplam 2 bin 70 lira ceza aldı.

Bu olay, taksi hizmetlerinde yolcu haklarının korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yolcuların güvenli bir şekilde gitmek istedikleri yerlere ulaşabilmeleri için sürücülerin dikkatli ve saygılı olması gerekiyor.

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