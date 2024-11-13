İstanbul'da Taksi Sürücüsünü Silahla Tehdit Eden Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Silahlı Tehdit Skandalı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir taksi sürücüsünü silahla tehdit eden F.S. isimli zanlı yakalandı. 11 Kasım tarihinde, saat 23.30 sıralarında, taksiye binen şüpheli, 1300 liralık taksi ücretini ödemeden sürücüyü silahla tehdit etti.

Olayın Gelişimi

İlk etapta Fatih ilçesine giden F.S., ardından Arnavutköy’e gitmek istedi. Ancak Yavuz Selim Mahallesi'ne geldiklerinde, söz konusu ücreti ödemediği gibi sürücüyü silahla tehdit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmada, F.S.'nin daha önce Şişli ilçe sınırlarında başka bir silahlı gasp olayına da karıştığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edildi.

Zanlının Suç Geçmişi

F.S. (20) kısa süre içinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, hakkında uyuşturucu kullanma, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve yağma dahil olmak üzere toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, daha önce Şişli bölgesinde gerçekleşen silahlı gasp olayına ilişkin de cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler bulundu. Bu görüntülerde, şoför koltuğunda oturan F.S.'nin elindeki silahla çevreye ateş edeceğini söylediği görülüyor.

İstanbul'da yaşanan bu olay, güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.