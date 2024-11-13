DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.884,74 -0,43%
BITCOIN
3.021.972,66 1,81%

İstanbul'da Taksi Sürücüsünü Silahla Tehdit Eden Zanlı Yakalandı

İstanbul'da, taksi sürücüsünü silahla tehdit eden 27 suç kaydı bulunan zanlı F.S. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:31
İstanbul'da Taksi Sürücüsünü Silahla Tehdit Eden Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Silahlı Tehdit Skandalı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir taksi sürücüsünü silahla tehdit eden F.S. isimli zanlı yakalandı. 11 Kasım tarihinde, saat 23.30 sıralarında, taksiye binen şüpheli, 1300 liralık taksi ücretini ödemeden sürücüyü silahla tehdit etti.

Olayın Gelişimi

İlk etapta Fatih ilçesine giden F.S., ardından Arnavutköy’e gitmek istedi. Ancak Yavuz Selim Mahallesi'ne geldiklerinde, söz konusu ücreti ödemediği gibi sürücüyü silahla tehdit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmada, F.S.'nin daha önce Şişli ilçe sınırlarında başka bir silahlı gasp olayına da karıştığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edildi.

Zanlının Suç Geçmişi

F.S. (20) kısa süre içinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, hakkında uyuşturucu kullanma, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve yağma dahil olmak üzere toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, daha önce Şişli bölgesinde gerçekleşen silahlı gasp olayına ilişkin de cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler bulundu. Bu görüntülerde, şoför koltuğunda oturan F.S.'nin elindeki silahla çevreye ateş edeceğini söylediği görülüyor.

İstanbul'da yaşanan bu olay, güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
5
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
6
Yargıtay Başkanı Kerkez ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan Görüştü
7
Geleceğe Mektuplar Buluşması 16 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde!

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir