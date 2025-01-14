İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı

İstanbul'da taksici B.N., müşterilerini bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:05
İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı

İstanbul'da, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir taksici, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, B.N. (28) isimli şüpheli, çok sayıda müşteriyle ilgili taciz olaylarında yer aldığı ve bu anların görüntülerini taksi şoförleri arasında paylaştığı iddiaları üzerine yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından B.N., "cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya dair gelen ihbarlar sonucunda harekete geçerek, B.N.'nin evinde yapılan aramalarda delillere ulaşmıştır. Şüphelinin, geçmişte tanıştığı video içeriğindeki kadın ile olan ilişkisi ve evlendiği, ancak geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşiyle kıskançlık yüzünden bu görüntüleri kaydettiği öğrenildi.

Olayın detayları İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerle ortaya konurken, B.N.'nin müvekkilinin durumu yargı önünde değerlendirilmeye devam edecektir.

İstanbul'da, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına...

İstanbul'da, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici adliyeye sevk edildi.

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