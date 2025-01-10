İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da turistleri dolandıran 26 taksicinin yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:24
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Dolandırıcılık Yapan 26 Taksici Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da, turistlerden paralarını kontrol etme bahanesiyle dolandırıcılık yapan taksicilerin de aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan toplam 26 zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetteki işlemlerini tamamladı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih gibi turistik bölgelerde, yabancı uyruklu turistlerin dolandırılması üzerine başlattıkları çalışma neticesinde 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, dolandırıcılık yaptıktan sonra sokakta müzik eşliğinde eğlendiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Organize Suç Örgütünün Faaliyetleri

Polis tarafından yapılan araştırmalarda, taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden kişilerin, organize bir şekilde yabancı turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdikleri belirlendi. Bu sürecin ardından, taksicilerin aldıkları paraların bir kısmını “tırnakçılık” yöntemiyle şüphelilere çaldığı ortaya çıktı. Suç örgütü elebaşı konumunda olan S.Ü. ile birlikte, örgütün toplam 33 eylem gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Suç Örgütüne Yönelik Genişletilen Operasyon

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında Kerem Doğan adıyla bilinen şahsın, 19 Kasım 2024'te taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü ve bu cinayetle ilgili 6 kişinin tutuklandığı öğrenildi. 7 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.Ü. dahil olmak üzere 26 şüpheli Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt ve diğer ilçelerde yakalandı. Ayrıca örgüt üyesi 12 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu da tespit edildi.

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