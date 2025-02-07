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İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; 931 eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:37
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonları kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden iki kişi, sosyal medya üzerinden sikkeleri satmaya çalışırken, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık Mücadelesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kayıtsız olarak ülke içinde yer değiştiren ve ikincil kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Elde edilen teknik ve fiziki bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin uluslararası piyasada sikkeleri alım satımını gerçekleştirdiği belirlendi.

Polisin Operasyonları

Alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşan ekipler, sikkeleri inceledikten sonra şüphelileri yakaladı. Bu operasyonun ardından, Fatih ve Küçükçekmece'de tespit edilen dört adrese daha operasyon düzenlendi ve dört şüpheli daha gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Eserler

Operasyonlar sonucunda 931 eser ve obje ele geçirildi. Bu eserler arasında:

  • Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 81 sikke,
  • Hz. İsa, Hz. Meryem ve diğer Hristiyan azizlerinin resmedildiği 184 ikona,
  • İbadethanelerden çalınmış ve sökülmüş 35 taşınmaz karo parçası,
  • Bir mermer heykel bacağı,
  • Lahit mezarların içerisinde bulunan 7 cam süs eşyası yer alıyor.

Eserlerin Geleceği

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.

Emniyet Müdürü'nden Teşekkür

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen eserlerin sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan operasyon hakkında personelden bilgi aldı. Yıldız, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini bu başarılı operasyonları dolayısıyla tebrik etti.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı....

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen üzerinde Türk varlığının sembolü olarak kabul edilen aslan ve güneş tasviri damgası bulunan 81 sikke, Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık dönemine ait aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap ve gümüş kaplamalı 184 ikona, ibadethanelerden çalınma ve sökülme yoluyla elde edilmiş 35 taşınmaz karo parçası, mermer heykel bacağı, genellikle lahit mezarların içerisinde bulunan 7 cam süs eşyası olmak üzere toplamda 931 eser ile obje ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı....

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen üzerinde Türk varlığının sembolü olarak kabul edilen aslan ve güneş tasviri damgası bulunan 81 sikke, Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık dönemine ait aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap ve gümüş kaplamalı 184 ikona, ibadethanelerden çalınma ve sökülme yoluyla elde edilmiş 35 taşınmaz karo parçası, mermer heykel bacağı, genellikle lahit mezarların içerisinde bulunan 7 cam süs eşyası olmak üzere toplamda 931 eser ile obje ele geçirildi.

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