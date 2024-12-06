İstanbul'da Tarihi Rüzgar: 'Han Sultan: Altın Orda Operası' İlk Kez Sahnelenecek

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ile TÜRKSOY işbirliğiyle sahnelenen 'Han Sultan: Altın Orda Operası', Türk tarihinin önde gelen kadın figürü Han Sultan'ı, epik bir anlatımla izleyiciyle buluşturacak. Eser, 15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda, 300 kişilik büyük bir kadro ile sahnelenecek.

Han Sultan'ın Epik Yolculuğu

Operanın hikayesi, Cengiz Han'ın Harezm'i fethetmesiyle başlayıp Altın Orda'nın kuruluşuna kadar uzanan bir yolculuğa odaklanıyor. İzleyiciler, Türk tarihinin önemli şahsiyetleri Cengiz Han, Cuci ve Berke gibi karakterlerle tanışacaklar.

173 Kostüm ve Ünlü Sanatçı Kadrosu

Besteciliğini Khamit Shangaliyev üstlendiği, Maraltay İbrayev tarafından yazılan librettosuyla izleyici karşısına çıkacak olan eser, ünlü İtalyan yönetmen Davide Livermore tarafından sahneleniyor.

Sahne tasarımını Eleonora Peronetti, ışık tasarımını ise Gaetano La Mela üstlenmiş durumda. Ayrıca, operanın kostüm tasarımı Aynur Erimbetova tarafından yapılarak toplam 173 kostüm hazırlanmıştır.

Bir Köprü Olma Misyonu

Operanın fikir sahibi ve Abay Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Direktörü Aynur Köpbasarova, eserin ortak geçmişi onurlandırmayı ve gelecek nesillere bir ilham kaynağı olmayı amaçladığını belirtti. Köpbasarova, "Han Sultan, güçlü bir kadın figürü olarak tarihimize ışık tutuyor. Sanatımızı İstanbul’da sahneleyecek olmak eşsiz bir deneyim. Herkesi bu büyüleyici yolculuğa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri'nin Değerlendirmesi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, 'Han Sultan Operası'nın Türk dünyasının ortak tarihine ve kültürel mirasına ışık tuttuğunu vurguladı. Raev, "Bu opera, kültürel bağlarımızı güçlendiren bir köprü işlevi görmektedir. Eserin İstanbul'daki prömiyeri çok anlamlı bir adım olmuştur" dedi.

Sanatseverlerin büyük bir merakla beklediği bu etkinlik, İstanbul'un zengin kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak. Han Sultan Operası, sadece bir sanat eseri olmanın ötesine geçerek, Türk halklarının zengin geçmişini geleceğe taşıyacak bir köprü vazifesi görecektir.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle sahnelenen Han Sultan: Altın Orda Operası, Türk tarihinin önde gelen kadın figürünü, destansı bir anlatılma izleyiciyle buluşturacak. Han Sultan: Altın Orda Operası, 300 kişilik büyük bir kadro ile 15-16 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda izleyici karşısına çıkacak.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle sahnelenen Han Sultan: Altın Orda Operası, Türk tarihinin önde gelen kadın figürünü, destansı bir anlatılma izleyiciyle buluşturacak. Han Sultan: Altın Orda Operası, 300 kişilik büyük bir kadro ile 15-16 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda izleyici karşısına çıkacak.