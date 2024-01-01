İstanbul’da tarihi yürüyüş! Onbinlerce vatandaş şehitler ve Filistin için Galata'ya akın etti

İstanbul’da 2024 yılının ilk gününde şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sabah namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi’ne giden binlerce vatandaş, cami önlerinde toplandı. Şehitler ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar eden vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Galata Köprüsü’ne yürüdü. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Peki, İstanbul’da tarihi yürüyüş nasıl gerçekleşti? Yürüyüşe katılan vatandaşlar neler söyledi? İşte, yürüyüşün ayrıntıları…

SABAH NAMAZI İÇİN CAMİLERE AKIN ETTİLER





İstanbul’da 2024 yılının ilk gününde şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sabah namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi’ne giden binlerce vatandaş, cami önlerinde toplandı. Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Camilerin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu.

ŞEHİTLER VE FİLİSTİN İÇİN DUALAR ETTİLER

Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Namaz sonrası Ayasofya Meydanı’nda toplanan katılımcılar ise “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek”, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Kanımız canımız feda olsun Aksa’ya”, “Hamas’a selam direnişe devam” sloganları attı. Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi.

GALATA KÖPRÜSÜ’NE DOĞRU YÜRÜDÜLER





Sabah namazının ardından oluşturulan kortej, Galata Köprüsü’ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı. Kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı. Yürüyüş kapsamında bazı katılımcılar da ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Eminönü’nde bulunan Yeni Cami’ye geldi. Kalabalık nedeniyle bazı kişiler caminin dışında namaz için saf tuttu. Namazdan önce okunan Fetih Suresi’nin ardından cemaatle sabah namazı eda edildi. Daha sonra Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için dua edildi. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından katılımcılar, Galata Köprüsü’ne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.

SÜLEYMANİYE CAMİİ’NDE DE BÜYÜK KATILIM

Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camii’ne geldi. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü. Caminin dolması nedeniyle katılımcılardan bir kısmı, bahçede sabah namazını kıldı. Ardından caminin bahçesinde toplanan grup, “Uyan ey Müslüman”, “İstanbul uyuma kardeşine sahip çık”, “İstanbul’dan Gazze’ye direnişe bin selam” sloganları attı, tekbir getirdi. Ellerinde “Hamas’a selam”, “Çocuk katili İsrail” pankartları taşıyan gruptakiler, sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.