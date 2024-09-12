İstanbul'da Tayland Kültürü Rüzgarı: Film Gösterimi Düzenlendi

İstanbul'da Tayland Film Gösterimi Düzenlendi

Tayland Ankara Büyükelçiliği, Türk halkına Tayland kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'da önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Beyoğlu'ndaki Grand Pera Cinemo'da düzenlenen "Tayland Film Gösterimi" etkinliği ile Tay yönetmen Thiti Srinual’ın yeni eseri "Sup-Pa-Rer" izleyicilerle buluşturuldu.

Tay Mutfağı ve Geleneksel Dans Performansları

Film gösteriminin öncesinde katılımcılara Tayland mutfağından leziz atıştırmalıklar sunuldu. Ayrıca, etkinlikte Tayland'ın farklı bölgelerine ait geleneksel dans gösterileri de sergilendi.

Büyükelçiden Açıklamalar

Etkinlikle ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tayland Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, etkinliğin Tayland kültürünü Türkiye’ye tanıtma çabalarının başlangıcı olduğunu vurguladı. Sugondhabhirom, "Kovid-19 salgınını geride bıraktıktan sonra Tay kültürünü Türkiye'de yeniden tanıtma faaliyetlerine başladık. Umarım bu gösterimlerin devamını da getireceğiz." şeklinde konuştu.

Sup-Pa-Rer ve Türk Dizileri Üzerine Yorumlar

Büyükelçi Sugondhabhirom, "Sup-Pa-Rer" filminin Güney Doğu Tayland kültürünü yansıtan önemli unsurlar barındırdığını belirterek, filmin Budizm, doğa, ölüm, aşk ve korku temalarını içerdiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, Tayland'da Türk dizilerinin oldukça popüler olduğunu, özellikle de kendi favorisi olan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisini örnek gösterdi. Büyükelçi, Türkiye'de de Tayland yapımı "Hunger" filminin izlenme oranlarının yüksek olduğunu aktararak, Türk ve Taylandlı yapımcıların gelecekte ortak projeler gerçekleştirme umudunu ifade etti.

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk halkına Tayland kültürünü tanıtmak amacıyla Beyoğlu Grand Pera Cinemo'da "Tayland Film Gösterimi" etkinliği düzenlendi. Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk halkına Tayland kültürünü tanıtmak amacıyla Beyoğlu Grand Pera Cinemo'da "Tayland Film Gösterimi" etkinliği düzenlendi. Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk halkına Tayland kültürünü tanıtmak amacıyla Beyoğlu Grand Pera Cinemo'da "Tayland Film Gösterimi" etkinliği düzenlendi. Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.