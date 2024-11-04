İstanbul'da Tehdit ve Alıkoyma Olayına 7 Gözaltı

İstanbul Bağcılar’da Tehdit ve Alıkoyma Olayı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bir kişiyi tehditle alıkoyan 7 şüpheli, gerçekleştirilen bir polis operasyonuyla yakalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve bir bireyin alıkonulduğunu gösteren görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Tehdit ve Alıkoyma Olayı

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, Fenerbahçe taraftar gruplarının liderlerinden biri olan C.G. dahil olmak üzere 7 zanlının, B.İ.'yi alıkoydukları ve tehdit ettikleri, hatta ona peruk taktırarak videoya çektikleri tespit edildi.

Şüphelilerin Suçları ve Ele Geçirilenler

Bu şüpheliler, "yağma", "tehdit" ve "kasten yaralama" gibi suçlarla da bağlantılı bulunmuşlardır. 2 Kasım’da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, 72 fişek, bir balistik yelek, 100 bin lira, 2 bin 500 dolar ve 315 avro gibi malzemeler ele geçirildi.