İstanbul'da Teknoloji ve Yaratıcılık Çocuk Hakları İçin Buluştu!

Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV), Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İstanbul'da 'Çocuk Hakları için Teknoloji ve Yaratıcılık Buluşuyor' paneli düzenledi.

Panel, Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. KIZÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoylu, 2018 yılında iş dünyasının önde gelen isimleriyle derneği kurarak kız çocuklarının kariyer gelişimine katkı sağlayacak eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Gürsoylu, kız çocuklarının topluma katkılarını artırmak amacıyla 6 yılda 270 farklı alanda 3 bin 200 öğrenciye eğitim verdiklerini kaydetti. Ayrıca, şu anda 180 öğrenciye burs verdiklerini ve 6 yıl boyunca toplamda 250 öğrenciye burs sağladıklarını ifade etti.

Eğitimlerin, iş dünyasına ve üretime katkı sunmayı hedeflediğini söyleyen Gürsoylu, eğitimlerin 360 derece bir planlama ile gerçekleştirildiğini vurguladı. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra kariyer gelişimlerini ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmayı amaçladıklarını da dile getirdi.

Gürsoylu, "Öğrencileri yeni teknolojilerle tanıştırıyoruz. Fikir dünyalarında daha geniş bir perspektife sahip olmalarını istiyoruz. Bu panelle birlikte öğrencilerin yenilikçi fikirlerine yön vermek, güçlendirmek ve onlara ilham vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Panelde çocuk hakları ve dijital dünyada çocuk haklarıyla ilgili bilgiler verildi. Eğitmenler, hukukçular ve yazılımcılar bu konular üzerine görüşlerini paylaştı. KIZÇEV, topluma sürekli pozitif katkı sağlamaya çalışan bir dernek olarak herkesi maddi ve manevi anlamda destek vermeye davet etti. Gürsoylu, "Fikirlerinizi bizimle paylaşın, birlikte uygulamaya koyalım. Bu işi hep beraber yapalım, kendinizi saklamayın" diyerek davette bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.