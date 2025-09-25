İstanbul'da telefonla dolandırıcılık: 6 milyon 25 bin lira kaybı, 'hesapçı' tutuklandı

Beşiktaş'ta bildirilen dolandırıcılık sonrası soruşturma

İstanbulda telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aracı olduğu belirlenen S.K. (21) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beşiktaş'ta ikamet eden D.K. (45), 10 Eylül tarihinde polise yaptığı başvuruda, kendisini arayan kişilerin banka çalışanı olduğunu söyleyip "Hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış" diyerek yönlendirme yaptığını ve bu süreçte toplam 6 milyon 25 bin liranın elinden alındığını bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlattıkları çalışmada paraların aktarıldığı hesaplar üzerinden olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu şüpheliler, 12 Eylül'de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin soruşturmayı sürdürmesi sonucu, şüphelilere aracılık ettiği belirlenen ve halk arasında "hesapçı" olarak anılan S.K. (21) gözaltına alındı.

Kaydı bulunan S.K.'nin emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.