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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın kontrol altına alındı, trafik yoğunluğu oluştu.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 01:41
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını

İstanbul TEM Otoyolu'nda Korkutan Yangın

Sarıyer'de bulunan TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Olay, Otoyol'un Seyrantepe mevkisinde gerçekleşti.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Edirne yönüne doğru ilerleyen otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Aracın sürücüsü, durumu fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekerek güvenli bir şekilde indi ve itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye Müdahalesi ve Trafik Durumu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yangın Anı Belgelendi

Yangının başlangıç anı, olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, sürücünün dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir facia olmadan kontrol altına alındı.

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