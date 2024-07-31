İstanbul'da Terör Operasyonu: DHKP/C Üyesi Tutuklandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, eylem hazırlığında bulunan DHKP/C üyesi bir kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla sıkı bir çalışma yürüttü.

Şüphelinin Kimliği ve Yakalanma Süreci

Yapılan araştırmalar neticesinde, İlyas A. (43) isimli şüphelinin Sultanbeyli bölgesinde gizlendiği belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyon ile şüpheliyi yakalamayı başardı.

Eylem Hazırlığında Olduğu Belirlendi

Yapılan incelemelerde, İlyas A.'nın, 6 Şubat tarihinde İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından, öldürülen terör örgütü üyelerinin intikamını almak amacıyla kamu kurumlarına ve güvenlik birimlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

Adalet Süreci

İlk sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İlyas A., hakimlik tarafından tutuklandı. Bu olay, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.