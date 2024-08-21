İstanbul'da Terör Operasyonu: PKK/KCK'nın Finlandiya Sorumlusu Yakalandı

İstanbul'da Terörle Mücadele Operasyonu

Türkiye'nin güvenlik birimleri, terörizme karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük bir operasyona imza atarak, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında önemli bir rol üstlenen Mehnaz Omar'ı İstanbul'da yakaladı.

Yakalama Operasyonu

Gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Omar'ın yakalanmasıyla sonuçlandı. Güvenlik güçleri, terörizme karşı yürütülen mücadelede dikkatli ve kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Bu operasyon, uluslararası terörizme karşı verilen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor ve güvenlik otoriteleri, bu tür faaliyetlerin sürdürüleceğini bildiriyor.