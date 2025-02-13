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İstanbul'da Terör Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK'nın belediyelere yerleştirdiği iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı, aralarında belediye başkan yardımcıları da var.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:24
İstanbul'da Terör Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın belediyelere sızdığı iddiaları üzerine 10 şüpheli tutuklandı. Operasyon, 12 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınanlar

Operasyon sırasında gözaltına alınan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür da yer almakta. Ayrıca, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu'ndan da belediye meclis üyeleri bulunuyor.

Hakimlik Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltındaki işlem süreçleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Operasyonun Nedeni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK terör örgütünün, Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenmişti. Şüphelilerin, belediyelere "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi" gibi sözde sıfatlarla yerleştirildiği tespit edildi.

İrtibat ve Bağlantılar

Soruşturmada yapılan HTS incelemeleri sonucunda, Cemalettin Yüksel’in 313, Livan Gür’ün ise 52 şüpheliyle irtibat içinde olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, irtibat kurdukları şüphelilerden 8’inin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ve 8'inin cezaevinde olduğu bilgisi edinildi.

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