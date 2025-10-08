İstanbul'da Terörle Mücadele Konferansı'nda Yapay Zeka Tartışması

İstanbul'da küresel parlamenter konferansının ikinci günü: teknoloji ve terör

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), TBMM, Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliğiyle düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı' ikinci gününde, Ortaya Çıkan Tehditlerle Mücadele: Terörizmde Teknolojinin Kötüye Kullanımına Yönelik Yasal ve Politik Yaklaşımlar başlıklı oturumla başladı. İstanbul'da toplanan parlamenterler, BM kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler, teknolojinin terörle mücadele üzerindeki etkilerini masaya yatırdı.

AGİT PA Başkanı Kamil Aydın'ın uyarıları

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİT PA) Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, terörle mücadelenin artık dijital çağın gerçeklikleriyle şekillendiğini vurguladı. Aydın, teknolojinin toplumları birbirine bağlarken aynı zamanda "demokratik toplumlara karşı silah haline getirildiğini" belirtti ve "İnsansız Hava Araçları (İHA) ve otomatik silahlar teröristlerin elinde ölümcül olabilir." dedi.

Aydın, gençlerin radikalleşmesini önlemek için okullarda eleştirel düşünme ve dijital farkındalık eğitimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Güvenliğimiz, teknoloji ile güvenlik arasında bir seçim yapmaktan değil, teknolojiyi geliştirirken ve kullanırken insani değerlerin yol gösterici olmasını sağlamaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

UNOCT'tan Balques Alradwan: Yapay zekanın kötüye kullanılma potansiyeli arttı

UNOCT Siber Güvenlik ve Yeni Teknolojiler Birimi Program Yönetimi Yetkilisi Balques Alradwan, yapay zekanın artık yalnızca teknik bir alan olmadığını, barış ve güvenliğe doğrudan etki eden küresel bir mesele haline geldiğini söyledi. Alradwan, UNOCT'un 2021'de yayımladığı rapora atıfta bulunarak o dönemde teröristlerin yapay zekayı kötüye kullanma potansiyelinin düşük olduğunu ancak "5 yıl içinde bu tablonun önemli derecede değiştiğini" aktardı.

Alradwan, UNOCT'un 2020'de başlattığı program kapsamında bugüne kadar 150 ülkede 4 binden fazla yetkiliye yapay zeka, siber güvenlik ve çevrim içi soruşturma konularında eğitim verildiğini belirtti ve terörle mücadelede yeni teknolojileri düzenlerken insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti.

DLA Piper'dan Matt Botwin: Parlamentolar harekete geçmeli

Uluslararası hukuk firması DLA Piper Müdürü Matt Botwin, yapay zekanın "çok yeni ve güçlü bir teknoloji" olduğunu belirterek parlamentoların mevzuat, denetim ve kaynak planlaması yapması gerektiğini söyledi. Botwin, yapay zekanın üretebileceği hatalı bilgiler konusunda uyarıda bulunarak, "Yapay zekayı ele alan tüm terörle mücadele önlemlerinde, gerçeklerin ve yapay zeka tarafından sağlanan girdilerin insan tarafından doğrulanmasının önemine özellikle dikkat edilmelidir." dedi ve "Yapay zekanın terörle mücadelede kullanımı, kenarda oturup izlenemeyecek kadar fazla önemlidir." ifadesini kullandı.

BMGK temsilcisi Jennifer Bramlette'in tespitleri

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Terörle Mücadele Komitesi Yürütme Direktörlüğü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörü Jennifer Bramlette, teröristlerin mesajlaşma uygulamaları, sahte profiller ve yapay zeka destekli sohbet araçlarıyla bireyleri etkilemeye çalıştığını söyledi. Bramlette, yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin tespitinin giderek zorlaştığını ve "Yapay zeka araçlarının gözetim faaliyetleri yürütmek, analiz etmek, haritalar oluşturmak, güvenlik zafiyetlerini belirlemek ve hatta tam kapsamlı saldırı planları geliştirmek ve karmaşık saldırılar planlamak amacıyla kullanılma riski"nin arttığını vurguladı.

UNODC'den Arianna Lepore: İnsan kapasitesi öncelikli

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Terör Önleme Şubesi, Yeni Nesil Terörizm ve Stratejik Müdahale Portföyü Koordinatörü Arianna Lepore, teknolojinin terör örgütlerince kötüye kullanılmasının yeni bir tehdit biçimi olmadığını, mevcut amaçların yeni araçlarla yürütülmesi anlamına geldiğini belirtti. Lepore, terörizmden etkilenen ülkelerin mevcut teknolojiyi kötüye kullanımı önlemek için uygulamaya hazır olması gerektiğini söyledi ve "Bu, bir insan sorunu ve insanların teknolojiyle liderlik etme kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Article 19'dan Antanina Maslyka: Özgürlükler korunmalı

İngiliz insan hakları örgütü Article 19'un Avrupa Bölge Müdürü Antanina Maslyka, teknolojinin yalnızca teröristler tarafından kullanılmadığını, aynı zamanda insan hakları savunucuları ve gazeteciler için hayati bir araç olduğunu vurguladı. Maslyka, "Yapay zeka sistemleri, şifreli iletişim ve dijital platformlar teröristler tarafından propaganda yaymak, operasyonları koordine etmek ve yeni üyeler kazanmak için kullanılabiliyor." dedi ve devletlerin teknolojiye yönelik düzenlemelerinde aşırılıktan kaçınması gerektiğini belirterek, "Eğer temel özgürlükleri güvenlik adına feda edersek, hem güvenliği hem özgürlükleri kaybederiz." uyarısında bulundu.

