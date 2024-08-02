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İstanbul'da Tırlarla Hırsızlık Yapan 6 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çalan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:32
İstanbul'da Tırlarla Hırsızlık Yapan 6 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı. Bu şahısların 40 gün süren takibin ardından, Kocaeli ve çevre illerde şantiyelerden 3,5 milyon lira değerinde malzeme çaldıkları belirlendi.

Hırsızlık Eylemi ve Operasyon Süreci

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, İzmit, Kartepe ve Çayırova bölgelerinde park halindeki tırları hedef alan bir hırsızlık çetesi ile ilgili çalışma başlattı. 40 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin saklandığı deponun adresi tespit edildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, depodan çıkan M.E, O.K, B.E, B.E, S.M ve S.G. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyon sırasında depoda 1 milyon lira değerinde malzeme ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, zanlıların hırsızlık esnasında kullandıkları ikiz plakalar da bulundu.

Polisin Sıkı Takibi

Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenirken, çaldıkları malzemeler arasında 700 bin lira değerinde et, kablo ve çeşitli elektronik eşyalar yer aldı. Şüpheliler, Kocaeli'ne götürülerek adli işlem başlatıldı.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme...

Kocaeli ve çevre illerde park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3,5 milyon liralık malzeme çaldıkları ileri sürülen 6 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, Kocaeli'ne getirilip polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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