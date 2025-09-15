İstanbul'da Toplu Ulaşım Zammı U Logolu Metro ve Marmaray'da Uygulanmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 30 zammın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği hatlarda yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacağını duyurdu.

Özdemir, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimin esas alındığını belirtti. Normal şartlarda yıl içinde bir kez zam yapıldığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

'CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı.'

Özdemir, bu zamla 'tam elektronik bilet' ücretinin 27 liradan 35 liraya çıktığını, 'Mavi Kart' aylık abonman ücretinin ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildiğini vurguladı. Ayrıca, son altı yılda toplu ulaşıma yaptıkları zammın yüzde 1246 olduğunu belirtti.

Özdemir, hizmet kalitesinde bir iyileşme görülmediğine dikkat çekerek, otobüs arızaları ve vatandaşların yaşadığı sıkıntılara işaret etti. Açıklamasında, 'Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor ne de ekonomik bir gerekçeye dayanıyor' ifadelerine yer verdi.

Özdemir, özellikle yüzbinlerce vatandaşın kullandığı Marmaray'ın bu zammın dışında kalacağını belirterek, 'İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak' dedi.

Son olarak Özdemir, 'CHP'li İBB yönetimi bilmelidir ki İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz' sözleriyle açıklamayı noktaladı.