İstanbul'da Trafik Alarmı: Anadolu Yakası'nda Yoğunluk %90'a Ulaştı

İBB verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %81, Anadolu Yakası'nda %90, Avrupa Yakası'nda %74 seviyelerine çıktı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 08:54
İstanbul'da trafik yoğunluğu kritik seviyede

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde aralıklarla süren yağışın etkisiyle ana arter, caddeler ve yollarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle köprü ve tünel geçişleri ile bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Genel tablo

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu %81'e, Avrupa Yakası'nda %74'e ve Anadolu Yakası'nda %90'a kadar çıktı.

Köprü ve tünel geçişleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında sıkışıklık sürüyor. Bu noktalarda özellikle sabit ilerlemeler gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda yoğun güzergâhlar

D-100 kara yolunda Bakırköy'den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam eden yoğunluk kaydedildi. Beylikdüzü ile Avcılar arasında her iki istikamette de trafik sıkışıklığı sürüyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasındaki kesimlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda trafik adeta durdu

Kentin Anadolu Yakası'nda birçok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi. D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar yoğunluk bulunuyor. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar birçok noktada araçlar güçlükle seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Fikirtepe'den başlıyor.

Toplu ulaşımda da yoğunluk var

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yolcular yoğunluk oluşturuyor.

İBB CepTrafik verileri, sürücülere alternatif güzergâh ve toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmeleri önerisinde bulunuyor.

