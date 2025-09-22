İstanbul'da Trafik Alarmı: Yoğunluk Yüzde 71'e Çıktı

Güncel trafik verileri ve ana akslardaki durum

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde kent genelinde artan trafik yoğunluğu sürücüleri zorladı. Megakentte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy çevresinde araçlar ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda Ankara yönündeki trafik yoğunluğu Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'dan başlayarak etkili olurken, Edirne istikametinde trafik akıcı seyretti.

TEM Otoyolu'nun Halkalı-Bahçeşehir yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken bölgede yoğunluk devam etti. Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında da sürücüler güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağına kadar sürdü. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik çevresinde trafik yer yer yoğunlaştı.

Edirne istikametinde ise Pendik'ten başlayan araç trafiği Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar sürdü. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar yoğunluk etkili oldu.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanmak isteyen yolcular, aktarmaların yoğun olduğu metro, metrobüs ve otobüs duraklarındaki kalabalık nedeniyle ek yoğunluk oluşturdu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar çıktı.