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İstanbul'da Trafik Denetimi Sırasında Şehit Olan Polis Memuru Mustafa Peksoy Unutulmadı

İstanbul'da trafik denetimi esnasında bir otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy, hastanede şehit oldu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:22
İstanbul'da Trafik Denetimi Sırasında Şehit Olan Polis Memuru Mustafa Peksoy Unutulmadı

İstanbul'da Üzücü Bir Olay: Trafik Denetiminde Şehit Olan Polis Memuru

İstanbul'un Esenler ilçesinde, 19 Ağustos'ta meydana gelen trafik denetimi esnasında bir otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde gerçekleşti. Trafik denetimi yapan trafik ekiplerine hızla çarpan bir araç, Mustafa Peksoy'u ağır yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve Peksoy hastaneye kaldırıldı.

Şehit Polis Memurunun Durumu

Hastanede gerçekleştirilen müdahalelere rağmen, Peksoy bugün uğradığı saldırının ardından şehit oldu. Emniyet teşkilatı ve tüm vatandaşlar, bu acı olay sonrası büyük bir üzüntü içerisine girdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın detayları ve sorumluların belirlenmesi için çalışmalar sürdürülecek.

Şehit olan polis memurumuz Mustafa Peksoy'un hatırası her zaman yaşatılacaktır.

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