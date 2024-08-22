İstanbul'da Trafik Denetiminde Şehit Olan Polis Memuru İçin Tören Düzenlenecek

İstanbul'da Trafik Denetiminde Acı Kayb

İstanbul Esenler'de, trafik denetimi esnasında yaşanan üzücü olay sonucunda, polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu. Bu trajik kaza, 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Anı ve Sonrası

Trafik denetimi yapan ekiplerin görevde olduğu sırada, M.F.Y. adlı sürücünün yönetimindeki otomobil, yüksek hızla kaza yaparak polis memuru Peksoy'a çarptı. Olayın ardından ağır yaralanan Peksoy, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün şehit olduğu haberi alındı.

Üst Düzey Açıklamalar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı ve polis memurunun şehit olduğu belirtildi. Ayrıca, kazanın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.

Tören Detayları

Şehit polis memuru Mustafa Peksoy için, yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde anma töreni düzenlenecek. Tüm vatandaşların katılımına açık olan törene, emniyet mensupları ve birçok kişi de iştirak edecek.