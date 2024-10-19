İstanbul'da Trafik Düzenlemeleri: Bisiklet Yarışı ve Cumhuriyet Bayramı

İstanbul'da Trafik Kısıtlamaları

Yarın, uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tour de France ve L'etape By Tour de France yarışları nedeniyle yarın sabah saat 06.00'dan 14.00'e kadar çeşitli yollar kapatılacak. Bu yollar arasında;

Küçüksu Caddesi

Cuma Yolu Caddesi

Körfez Caddesi

Mehmet Ali Birand Caddesi

Okul Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Orhan Veli Kanık Caddesi

Nazım Sokak

Hekimbaşı Çiftlik Caddesi

Göksu Caddesi

Atatürk Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Çengeldere Caddesi

Polonezköy Yolu

Seyri Caddesi

Ayazma Caddesi

Trabzon Caddesi

Seniye İsmail Hanım Caddesi

Meraşal Mustafa Kemal Caddesi

Meftun Caddesi

Şehit Levent Birgen Caddesi

Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi

Riva Caddesi

Paşabahçe Polonezköy Yolu

Yeni Riva Yolu

Kavacık Kavşak

Mihrişah Valide Sultan Caddesi

Vatandaşlara, bu yollara alternatif olarak Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi kullanılmaları önerildi.

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İçin Kapatılacak Yollar

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Fatih Vatan Caddesi'nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim tören günü saat 06.00 itibarıyla program sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ve ona bağlı tüm yollar kapatılacak.

Ayrıca, bugün saat 22.00'den itibaren, yarınki prova tamamlanana kadar Adnan Menderes Bulvarı üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilirler.