İstanbul'da Trafik Düzenlemeleri: Bisiklet Yarışı ve Cumhuriyet Bayramı

İstanbul'da Trafik Kısıtlamaları
Yarın, uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tour de France ve L'etape By Tour de France yarışları nedeniyle yarın sabah saat 06.00'dan 14.00'e kadar çeşitli yollar kapatılacak. Bu yollar arasında;
- Küçüksu Caddesi
- Cuma Yolu Caddesi
- Körfez Caddesi
- Mehmet Ali Birand Caddesi
- Okul Caddesi
- Fatih Sultan Mehmet Caddesi
- Orhan Veli Kanık Caddesi
- Nazım Sokak
- Hekimbaşı Çiftlik Caddesi
- Göksu Caddesi
- Atatürk Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
- Çengeldere Caddesi
- Polonezköy Yolu
- Seyri Caddesi
- Ayazma Caddesi
- Trabzon Caddesi
- Seniye İsmail Hanım Caddesi
- Meraşal Mustafa Kemal Caddesi
- Meftun Caddesi
- Şehit Levent Birgen Caddesi
- Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi
- Riva Caddesi
- Paşabahçe Polonezköy Yolu
- Yeni Riva Yolu
- Kavacık Kavşak
- Mihrişah Valide Sultan Caddesi
Vatandaşlara, bu yollara alternatif olarak Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi kullanılmaları önerildi.
Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İçin Kapatılacak Yollar
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Fatih Vatan Caddesi'nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim tören günü saat 06.00 itibarıyla program sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ve ona bağlı tüm yollar kapatılacak.
Ayrıca, bugün saat 22.00'den itibaren, yarınki prova tamamlanana kadar Adnan Menderes Bulvarı üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilirler.