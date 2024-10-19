DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.993,87 0,46%

İstanbul'da Trafik Düzenlemeleri: Bisiklet Yarışı ve Cumhuriyet Bayramı

İstanbul'da yarın uluslararası bisiklet yarışı ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:53
İstanbul'da Trafik Düzenlemeleri: Bisiklet Yarışı ve Cumhuriyet Bayramı

İstanbul'da Trafik Kısıtlamaları

Yarın, uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tour de France ve L'etape By Tour de France yarışları nedeniyle yarın sabah saat 06.00'dan 14.00'e kadar çeşitli yollar kapatılacak. Bu yollar arasında;

  • Küçüksu Caddesi
  • Cuma Yolu Caddesi
  • Körfez Caddesi
  • Mehmet Ali Birand Caddesi
  • Okul Caddesi
  • Fatih Sultan Mehmet Caddesi
  • Orhan Veli Kanık Caddesi
  • Nazım Sokak
  • Hekimbaşı Çiftlik Caddesi
  • Göksu Caddesi
  • Atatürk Caddesi
  • Cumhuriyet Caddesi
  • Çengeldere Caddesi
  • Polonezköy Yolu
  • Seyri Caddesi
  • Ayazma Caddesi
  • Trabzon Caddesi
  • Seniye İsmail Hanım Caddesi
  • Meraşal Mustafa Kemal Caddesi
  • Meftun Caddesi
  • Şehit Levent Birgen Caddesi
  • Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi
  • Riva Caddesi
  • Paşabahçe Polonezköy Yolu
  • Yeni Riva Yolu
  • Kavacık Kavşak
  • Mihrişah Valide Sultan Caddesi

Vatandaşlara, bu yollara alternatif olarak Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi kullanılmaları önerildi.

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İçin Kapatılacak Yollar

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Fatih Vatan Caddesi'nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim tören günü saat 06.00 itibarıyla program sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ve ona bağlı tüm yollar kapatılacak.

Ayrıca, bugün saat 22.00'den itibaren, yarınki prova tamamlanana kadar Adnan Menderes Bulvarı üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak. Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilirler.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması
2
Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı
3
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
4
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
5
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
6
İsrail Askerleri, Araçla Ezme Girişiminde Bulunan Bir Filistinliyi Öldürdü
7
Bakan Şimşek, Batman'da Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ni Onurlandırdı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’