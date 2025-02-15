İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan İki Zanlıya Adli Kontrol Kararı

İstanbul'da yolu kapatarak araçların geçişini engelleyen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:51
İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan İki Zanlıya Adli Kontrol Kararı

İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Olay

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan iki zanlı, yol kapatma ve darp suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Olay, Başakşehir, Tahtakale Mahallesi'nde gerçekleşti. Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayın Detayları

Yolu kapatarak araçların geçişini engelleyen ve bir sürücüyü darbeden şüphelilerin kimlikleri A.E. ve O.O. olarak belirlendi. Zanlılar, 13 Şubat'ta Beykoz, Çubuklu Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

İdari Para Cezası ve Serbest Kalma

Zanlılara, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplamda 30 bin 875 lira idari para cezası uygulandı ve araçları trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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