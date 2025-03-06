İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da makas atan sürücü, karşısındaki aracı tehdit ederek yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:16
İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, trafikte makas atarak diğer sürücüleri tehlikeye atan ve kendisini uyaran bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda meydana gelen bu olay için harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin otoyolda hızla ilerlerken, arkasındaki sürücü Y.E.U.'nun yaptığı selektör işaretine karşılık, aracın önüne kırarak silah gösterdiğini tespit etti. Bu durumu ciddiye alan emniyet güçleri, hızlı bir çalışma yaparak şüpheliyi yakalamayı başardı.

Yakalanan şüphelinin kimliğinin M.E.A. olduğu kesinleşti. Hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyette sürdürülmekte olan işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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