DOLAR
35,34 0,08%
EURO
36,33 0,86%
ALTIN
3.015,06 -1,03%
BITCOIN
3.437.538,93 -2,58%

İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Sürücülere Cezalar Kesildi

İstanbul Eyüp'te, trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye toplam 9 bin 889 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 18:56
İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Sürücülere Cezalar Kesildi

İstanbul'da Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü

İstanbul'un Eyüp ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 9 bin 889 lira para cezası uygulandı. 31 Aralık'ta sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda, iki otomobilin tehlikeli bir şekilde ilerlediği tespit edildi.

Denetim ve Cezalar Hızla Uygulandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu videonun ardından derhal harekete geçerek incelemelere başladı. Yapılan araştırmalarda, kaza yapan araçların U.B. ve A.C.T. tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Bu araçlar, tehlikeli bir biçimde ilerleyerek birbirlerine çarparak kaza yaptı.

Kanun Maddeleri ve Yasal İşlemler

Yakalanan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri çerçevesinde cezalar kesildi. Cezalar; "emniyet şeridini kullanmak", "aynı anda iki şerit kullanmak", "trafiği tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" ve "saygısızca araç kullanmak" gibi maddeleri kapsıyor.

Ayrıca, sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi gereğince yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Kamyon Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti
2
Gana'nın Akra Şehrinde Büyük Pazar Yangını: 100'den Fazla Dükkan Yandı
3
Binyamin Netanyahu Prostat Ameliyatından Sonra Taburcu Edildi
4
Bakan Fidan: Türkiye, Suriye'deki Tüm Grupların Koruyucusu
5
Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
6
Aksaray'da Yangın Faciası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
7
Tesla'nın 2024 Teslimatları Bekleneni Karşılayamadı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak