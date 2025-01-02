İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Sürücülere Cezalar Kesildi

İstanbul'da Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü

İstanbul'un Eyüp ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 9 bin 889 lira para cezası uygulandı. 31 Aralık'ta sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda, iki otomobilin tehlikeli bir şekilde ilerlediği tespit edildi.

Denetim ve Cezalar Hızla Uygulandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu videonun ardından derhal harekete geçerek incelemelere başladı. Yapılan araştırmalarda, kaza yapan araçların U.B. ve A.C.T. tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Bu araçlar, tehlikeli bir biçimde ilerleyerek birbirlerine çarparak kaza yaptı.

Kanun Maddeleri ve Yasal İşlemler

Yakalanan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri çerçevesinde cezalar kesildi. Cezalar; "emniyet şeridini kullanmak", "aynı anda iki şerit kullanmak", "trafiği tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" ve "saygısızca araç kullanmak" gibi maddeleri kapsıyor.

Ayrıca, sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi gereğince yasal işlem başlatıldığı bildirildi.