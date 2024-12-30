İstanbul'da Trafik Kavgası Güvenlik Kamerasında

İstanbul'da Trafik Kavgası Skandalı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 28 Aralık tarihinde yaşanan bir trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Unkapanı Köprüsü'nde, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olay Nasıl Gelişti?

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, araçlardan birinden inen iki kişi, diğer sürücüye saldırmaya başladı. Olayın şiddet içerikli hali, bir başka sürücü tarafından kaydedildi. Olayın bir kısmında, bu kişilerden biri karşı araçla fiziksel mücadeleye girerken, diğeri de aracın kapısını açarak sürücüye tekme attı.

Söz konusu görüntüler, trafikte yaşanan gerginliklerin ve kazaların ne derece çarpıcı boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kesinlikle dikkat çekilen bu olay, İstanbul trafiğinde yaşanan sorunların bir yansıması olarak kaydedildi.