İstanbul'da Trafik ve Toplu Ulaşımda Yoğunluk Başgösterdi

İstanbul'da Yoğun Trafik ve Ulaşım Aksamaları

İstanbul'da, toplu ulaşım ve bazı ana arterlerde trafikte yoğunluk gözlemleniyor. Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, yollarda ve toplu taşıma duraklarında ciddi bir kalabalık oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Trafik Durumu

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu, Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde yoğun trafikle seyrederken, Avrasya Tüneli sonrası bu yoğunluğun azaldığı görüldü. TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise Samandıra'dan başlayan trafik, yer yer azalsa da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Avrupa Yakası'ndaki Trafik Yoğunluğu

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Çağlayan civarında yoğunluk yaşanıyor. Avcılar istikametine doğru ise trafikte akıcılık devam ediyor. TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Avcılar Kavşağı ile Mahmutbey Kavşağı arasında da yoğunluk mevcut.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 65'lere, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e kadar yükseldi. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 70 olarak ölçüldü.

Toplu Ulaşımda Aksamalar

Toplu ulaşımda da yoğunluk ve aksamalar yaşanıyor. Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda, Güngören durağında seferlerde gecikmeler yaşanırken, bazı yolcular bu duruma tepki gösterdi. İstasyonda yapılan anonslarda, seferlerin gecikmeli gerçekleştirileceği bildirilirken, Bağcılar yönünden gelen trenlerin dolu olması nedeniyle birçok yolcu araçlara binebilmekte zorlandı.

Duraklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle, yolcular peronlara girebilmekte güçlük çekti. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda da yoğunluk meydana gelirken, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Üsküdar yönünde yolcu yoğunluğu dikkat çekiyor. Altunizade istasyonunda metrobüs aktarması nedeniyle ek yoğunluk görülüyor, Sancaktepe yönünde ise seferler aksamadan devam ediyor.

Anadolu Yakası'ndaki metrobüs hattında Uzunçayır ve Altunçayır istasyonlarında da yoğunluk yaşanırken, yolcular, peron alanına ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor. Araçlardan inen yolcular ise metrobüs yolundan yürüyerek çıkmayı tercih ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı’nda Güngören durağında seferlerde gecikmesi gerekçesiyle, yoğunluk yaşanırken birçok yolcunun peronlara giremediği görüldü.

Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı’nda Güngören durağında seferlerde gecikmesi gerekçesiyle, yoğunluk yaşanırken birçok yolcunun peronlara giremediği görüldü.