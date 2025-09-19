İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %74'e Çıktı

Haftanın son iş gününde İstanbul genelinde ana arter, cadde ve ara yollarda yoğun trafik yaşandı; araçlar birçok noktada güçlükle ilerledi. Mesainin bitmesi ve okulların dağılması trafik akışında belirgin aksamalar oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Kritik Güzergâhlar

D-100 kara yolunda Kadıköy ile Maltepe arasında her iki yönde yoğunluk sürerken, Kartal, Ataşehir ve Kadıköy çevresinde köprü ayrımları ve kavşaklarda trafik etkili oldu. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe-Üsküdar hattı ile Şile Otoyolu'nda Altunizade-Ümraniye arasındaki kesimlerde araç yoğunluğu dikkat çekti. Ayrıca Kadıköy-Maltepe ve Pendik-Tuzla arasında da yoğunluk yaşandı.

Köprüler, Tünel ve Avrupa Yakası Durumu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü çevresinde yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Hürriyet Tepesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak'ta gecikmeler kaydedildi.

Mahmutbey gişelerinden Avcılar'a kadar çift taraflı yoğunluk gözlenirken, Haramidere-TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde trafik akışında aksamalar oldu.

Toplu Taşımada da Yoğunluk

Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk dikkat çekiyor; yolcuların toplu taşıma araçlarında bekleme süreleri uzadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı. Bölgesel olarak Avrupa Yakası yüzde 76, Anadolu Yakası yüzde 63 seviyelerine ulaştı.