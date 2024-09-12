İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Trafik Sıkışıklığı Yaşanıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü, sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, genel olarak %63 seviyesine ulaştı. Avrupa Yakası’nda %58, Anadolu Yakası’nda ise %71 olarak kaydedildi.

Trafik Neden Yoğunlaştı?

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okulların açılması, İstanbul trafiğinde belirgin bir artışa neden oldu. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk gözlemleniyor.

Anadolu Yakası'nda Durum Nasıldı?

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda, Kartal ve Avrasya Tüneli arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Uzunçayır’dan başlayan yoğunluk, Maltepe’ye kadar sürmekte.

Ana Otoyollarda Durum

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir’de, Ankara yönünde ise Çamlıca gişelerinde yoğun trafik yaşanıyor. D-100 Kozyatağı Kavşağı’nda da trafiğin sıkışık olduğu görülüyor.

Yolcu Yoğunluğu Da Arttı

Metrobüs ve metro duraklarında da yolcu yoğunluğu dikkat çekiyor. Başta Yenibosna, Avcılar, Haramidere, Sefaköy ve Altunizade duraklarında yoğun kalabalıklar oluştu.

Kent Genelinde Yoğunluk Ölçümleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu %63 olarak ölçülürken, Avrupa Yakası %58, Anadolu Yakası ise %71 seviyelerinde kaydedildi.